4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybetti! Ali Yerlikaya bayram tatilinin bilançosunu açıkladı

Bayram tatilinin son gününe girilirken geride kalan 8 günde meydana gelen trafik kazaları ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin son gününde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 8. gününde, 628 trafik kazası meydana geldiğini, 382 bin 467 araca denetim, 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Bayram tatilindeki kazalara ilişkin genel verileri de paylaşan Ali Yerlikaya, tatilin 8 günlük bölümünde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında 8 bin 352 kişinin yaralandığını ve 66 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz." uyarılarında bulundu.