Bölücü terör örgütüne Bozdoğan-25 operasyonları!

Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bölücü terör örgütüne Bozdoğan-25 operasyonları!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, 18 şehirde, bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

49 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyet ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Ali Yerlikaya, şüphelilerin "sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapma", "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktardı.

Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, birlik ve bütünlüğümüze kasteden hiçbir terör örgütüne göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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