Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonetin otomobile çarpması sonucu gerçekleşene kazada 2 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Kocaeli kesiminde İstanbul istikameti oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ö.A'nın kullandığı 34 CZK 737 plakalı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, A.S. idaresindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışma sonucu savrulan kamyonet devrilirken otomobil de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü.
Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı