Bursa'da sokak köpekleri 2 çocuğu hastanelik etti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı.

Bursa'da sokak köpekleri 2 çocuğu hastanelik etti

Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı.

Çocuklardan biri saldırı anında olay yerinden kaçtı, biri saldırı anında düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı düşen çocuğu köpeklerden çekerek kurtardı. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sahipsiz köpekleri yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren ekipler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

Rusya açıkladı: 'Bir yerleşim yerini daha ele geçirdik'Rusya açıkladı: 'Bir yerleşim yerini daha ele geçirdik'Dünya
Çok Okunanlar
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
AK Parti'de değişim tartışmaları!
AK Parti'de değişim tartışmaları!
Öne Çıkanlar Erdoğan'ın aklındaki Özgür Özel planı! | Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek açıkladı! Erdoğan'ın aklındaki Özgür Özel planı! | Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek açıkladı! Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı Siirt içli köftesi coğrafi işaret tescili aldı