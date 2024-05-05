Rusya açıkladı: 'Bir yerleşim yerini daha ele geçirdik'

Rusya'nın Donetsk bölgesinde düzenlediği özel askeri operasyonda bir ilerleme daha kaydedildi. Ukrayna bir yerleşim bölgesinden daha çıkarıldı. Haberi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu. Oçeretino yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildi.

'RUS ASKERİ POZİSYONUNU İYİLEŞTİRİYOR'

Askeri güçlerinin faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmaya devam ettiği ve birçok noktada pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Oçeretino yerleşim biriminin tamamını kurtardı." ifadesi kullanıldı.

20 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 20 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: