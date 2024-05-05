Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanlığı, son 10 ay içinde 15’i uluslararası, 40’ı ulusal, 78’i bölgesel, 336’sı yerel olmak üzere toplam 469 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Son 10 ayda 469 organize suç örgütü çökertildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır, yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıldığı belirterek, son 10 ayda 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere 469 organize suç örgütünün çökertildiği aktarıldı.

Organize suç örgütleriyle mücadele sürerken bazı sosyal medya hesaplarından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce soruşturması yapılan ve mahkeme süreci devam eden Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyadaki iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir."

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