Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin Edirne’de yakalandığını açıkladı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
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Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi Edirne'deki hudut birliklerince yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, ''Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor'' notu paylaşıldı. 

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# fetö # yunanistan
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