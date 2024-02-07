Büyük deprem beklenen 18 şehir belli oldu!

Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem beklenen şehirleri açıkladı. Büyük deprem beklenen 18 şehir hangisi oldu? İstanbul ve İzmir listede mi? İşte yanıtı...

Büyük deprem beklenen 18 şehir belli oldu!
Büyük deprem beklenen 18 şehir
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Büyük deprem beklenen 18 şehir Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarına göre belli oldu. Bu şehirler hangileri? İstanbul, İzmir, Adıyaman, Erzurum, Eskişehir listede yer alıyor mu? Bakın büyük deprem beklenen 18 şehir hangisi oldu...

BÜYÜK DEPREM BEKLENEN 18 ŞEHİR

Büyük deprem beklenen 18 şehir belli oldu! - Resim : 1

Eskişehir,

Denizli,

Muğla,

Erzincan,

Kayseri,

Tokat,

Kahramanmaraş,

Hatay,

Büyük deprem beklenen 18 şehir belli oldu! - Resim : 2

Kocaeli,

Osmaniye,

Bingöl,

Konya,

Erzurum,

Aydın,

Balıkesir,

Burdur,

Manisa,

Hakkari.

Prof. Dr. Naci Görür depremi yorumladı: "5 milyon ton dinamit aynı anda patladı"Prof. Dr. Naci Görür depremi yorumladı: "5 milyon ton dinamit aynı anda patladı"Bilim ve Teknoloji
# deprem # naci görür
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