Büyük deprem beklenen 18 şehir belli oldu!

Büyük deprem beklenen 18 şehir Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarına göre belli oldu. Bu şehirler hangileri? İstanbul, İzmir, Adıyaman, Erzurum, Eskişehir listede yer alıyor mu? Bakın büyük deprem beklenen 18 şehir hangisi oldu...

BÜYÜK DEPREM BEKLENEN 18 ŞEHİR

Eskişehir,

Denizli,

Muğla,

Erzincan,

Kayseri,

Tokat,

Kahramanmaraş,

Hatay,

Kocaeli,

Osmaniye,

Bingöl,

Konya,

Erzurum,

Aydın,

Balıkesir,

Burdur,

Manisa,

Hakkari.