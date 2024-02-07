Büyük deprem beklenen 18 şehir belli oldu!
Prof. Dr. Naci Görür büyük deprem beklenen şehirleri açıkladı. Büyük deprem beklenen 18 şehir hangisi oldu? İstanbul ve İzmir listede mi? İşte yanıtı...
Büyük deprem beklenen 18 şehir Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarına göre belli oldu. Bu şehirler hangileri? İstanbul, İzmir, Adıyaman, Erzurum, Eskişehir listede yer alıyor mu? Bakın büyük deprem beklenen 18 şehir hangisi oldu...
BÜYÜK DEPREM BEKLENEN 18 ŞEHİR
Eskişehir,
Denizli,
Muğla,
Erzincan,
Kayseri,
Tokat,
Kahramanmaraş,
Hatay,
Kocaeli,
Osmaniye,
Bingöl,
Konya,
Erzurum,
Aydın,
Balıkesir,
Burdur,
Manisa,
Hakkari.
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