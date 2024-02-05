Prof. Dr. Naci Görür depremi yorumladı: "5 milyon ton dinamit aynı anda patladı"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman'da önemli açıklamalar yaptı. "Bu deprem olduğunda içindeki enerjinin yüzde 20'sini kırılmamış faylara veya komşu faylara transfer eder. Şimdi düşünün bu fay kırıldığı zaman tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına tek gelen bir enerjiyi açığa çıkardı" diyen Prof. Dr. Görür, bunun muazzam bir enerji olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"ndaki konuşmasında, Türkiye'de ilk kez 'Dirençli Kentler' deyimini kendisinin gündeme getirdiğini söyledi.

Deprem konusunda uyarılarda bulunan Görür, şöyle konuştu:

- Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli olarak 7 ve 7'nin üzerinde depremlerle tahrip olmuştur. Deprem yaşayan bir kentin insanlarısınız. 'Deprem olacak mı?' demek, güneş doğacak mı, akşam olacak mı demek kadar abes bir şey. Adıyaman kendi depremini yaşamadı. Siz komşunun depremini duydunuz. O deprem nereden geldi? Doğu Anadolu Fayı kırıldığı için siz de yakın olduğunuz için onu duydunuz. Bu deprem olduğunda içindeki enerjinin yüzde 20'sini kırılmamış faylara veya komşu faylara transfer eder. Şimdi düşünün bu fay kırıldığı zaman tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına tek gelen bir enerjiyi açığa çıkardı. Muazzam bir enerji.

DİRENÇLİ KENTLER ÖNERİSİ

Günümüzde birçok insanın ve siyasilerin "dirençli kentler" deyimini kullanmaya başladığını ifade eden Görür, şöyle konuştu: