Büyük Yürüyüşe Geri Sayım Başladı! Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa Da Yürüyüşe Katılacak

Büyük yürüşe geri sayım başladı. Cumhuriyetin yüzüncü yılında pek çok demokratik kitle örgütünün katılacağı Anıtkabir yürüyüşüne Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katılacak. Yürüyüşün çağrıcılarından Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, Cumhuriyetin yüzüncü yılındaki yürüyüşte Filistin halkının verdiği mücadeleye desteği en güçlü şekilde göstereceklerini ifade etti.



Aydınlık bir Türkiye için yapılacak büyük yürüyüşe sayılı günler kaldı.



8 demokratik kitle örgütünün bir araya gelerek düzenlediği 29 Ekim yapılacak olan yürüyüş için çalışmalar tamamlanıyor.



Cumhuriyetin yüzüncü yılında Birinci Meclis önünde yapılacak mitinge özel bir isim de katılacak. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, antiemperyalizm temelinde kurulan coşkulu yürüyüşte yer alacak.



Büyük yürüyüşün çağrıcılarından Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür Büyükelçi Mustafa'nın katılmasının önemini anlattı.



Oygür, yapılacak büyük yüzüncü yıl yürüyüşü için Ankaralılara da seslendi, Cumhuriyeti ekranların başından değil meydanlardan kutlamaya davet etti.