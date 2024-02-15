Çağlayan'da hareketli dakikalar! Hakimliğe sevk edilen zanlı kaçma girişiminde bulundu

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulununca hareketli saatler yaşandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde öğle saatlerinde bir şüpheli, kaçma girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı. Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.