Çağlayan'da hareketli dakikalar! Hakimliğe sevk edilen zanlı kaçma girişiminde bulundu

Çağlayan'da hareketli dakikalar yaşandı. Hakimliğe sevk edilen şüpheli kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri zanlıyı yakaladı.

Çağlayan'da hareketli dakikalar! Hakimliğe sevk edilen zanlı kaçma girişiminde bulundu
Çağlayan'da hareketli dakikalar! Hakimliğe sevk edilen zanlı kaçma girişiminde bulundu

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulununca hareketli saatler yaşandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde öğle saatlerinde bir şüpheli, kaçma girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı. Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Afyonkarahisar’da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken...Afyonkarahisar’da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken...Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# çağlayan adliyesi # polis
Çok Okunanlar
Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası
Feci kaza! Yozgat’ta otobüs kazası
Çorum'da korkunç kaza!
Çorum'da korkunç kaza!
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Marmara Denizi'nde gemi battı!
Putin, Ukrayna meselesindeki pişmanlığını açıkladı!
Putin, Ukrayna meselesindeki pişmanlığını açıkladı!
Öne Çıkanlar Filistin direnişcisi yaşadıklarını anlattı! İsrail ve ABD'nin yalanları | Ulusal Haber Filistin direnişcisi yaşadıklarını anlattı! İsrail ve ABD'nin yalanları | Ulusal Haber Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesinde yeni formüller... 'En az...' Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesinde yeni formüller... 'En az...'