Afyonkarahisar’da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken...

Kaza, Sandıklı-Dinar karayolu Çağlayan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Y.K. idaresinde olan 06 DUS 61 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen A.K. isimli yayaya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.K. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücü Y.K. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.