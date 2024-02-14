Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı: Tepki yükselişi... 14 şubat altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasası tarafındaki beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş, "Ons altın 2025 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında bu hafta 2050 dolar seviyesine kadar tepki yükselişi bekliyorum. Bu hafta tekrar 2050 dolar direncini test eden bir ons altın bekliyorum. Gram altın TL fiyatında takip ettiğim bant aralığı 2050-2070 TL aralığını takip edeceğim. Ancak ons altından destek alan gram altın bu hafta 2090 lirayı test edebilir.

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN SATMAMALI"

"Bu nedenle elinde altın bulunduran, ihtiyacı olmayan satmamalı. Ancak altın almak isteyen ise elini çabuk tutmalı. ABD enflasyon verisi açıklanacak. Küresel piyasalar için oldukça önemli bir veri. Verinin açıklanması sonrası altın tarafında yukarı yönlü hareketler göreceğimizi öngörüyorum. Dolayısıyla ABD enflasyon verisi gelene kadar altın almak isteyenlerin fırsat yakaladığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı...

14 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.966,77

Gram altın satış: 1.967,06

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.341,00

Çeyrek altın satış: 3.408,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.703,00

Yarım altın satış: 6.857,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.243,00

Tam altın satış: 13.468,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.589,00

Cumhuriyet altını satış: 13.794,00

ATA ALTIN NE KADAR?