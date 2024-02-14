Akaryakıta bir zam daha! Benzine zam geliyor... 14 şubat akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam pompaya yansı haberleri yapılırken bir zam haberide benzin için geldi... İşte 14 şubat akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam geldi. Son yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da motorinin litresi 44 lirayı, Ankara'da ise 45 lirayı geçti. Zam henüz pompaya yansımışken bir zam haberide benzinden geldi.
Sekrör kaynaklarından edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde Benzine 1,79 TL zam gelecek.
AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin fiyatı: 39.34 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.27 TL
- LPG litre fiyatı: 20.20 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin fiyatı: 39.43 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.34 TL
- LPG litre fiyatı: 20.28 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 40.13 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.10 TL
- LPG litre fiyatı: 20.15 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 40.33 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.30 TL
- LPG litre fiyatı: 20.00 TL