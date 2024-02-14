Akaryakıta bir zam daha! Benzine zam geliyor... 14 şubat akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam geldi. Son yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı İstanbul'da motorinin litresi 44 lirayı, Ankara'da ise 45 lirayı geçti. Zam henüz pompaya yansımışken bir zam haberide benzinden geldi.

Sekrör kaynaklarından edinilen bilgiye göre önümüzdeki günlerde Benzine 1,79 TL zam gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 39.34 TL

Motorin litre fiyatı: 44.27 TL

LPG litre fiyatı: 20.20 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 39.43 TL

Motorin litre fiyatı: 44.34 TL

LPG litre fiyatı: 20.28 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 40.13 TL

Motorin litre fiyatı: 45.10 TL

LPG litre fiyatı: 20.15 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI