Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası!
St. Vincent Grenadines bayraklı "Rise1905" adlı gemi Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada geminin güvenli bölgeye demirletildiği belirtildi.
Yalova'dan Yunanistan'a seyir halinde olan St. Vincent Grenadines bayraklı "Rise1905" adlı gemi Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yaptı.
Arızalanan gemi ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 81 metre uzunluğundaki geminin Gelibolu önlerinde arıza yaşadığı ifade edildi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan, "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-14" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman'a demirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı