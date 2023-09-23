Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale’den Biga’ya seyir halinde olan Ferruh Ö. idaresindeki 17 AAF 668 plakalı araç, Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında Biga’dan gelen ve Hacıömerler köyüne döndüğü sırada kavşakta Murat Korkmaz yönetimindeki 17 SU 995 plakalı araca süratle çarptı.

ÇANAKKALE’DE FECİ KAZA

Yaklaşık 24 metre fren izi olan kavşaktaki kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle 17 SU 995 plakalı araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü Murat Korkmaz ile Necati Albayrak olay yerinde hayatın kaybetti, Mert A., Fuat A., Fatih A. ile 17 AAF 688 plakalı araç sürücüsü ve Rabia Ö. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı.



Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Korkmaz ve Necati Albayrak’ın cenazeleri, cenaze aracıyla Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.