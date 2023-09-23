Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi.

Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Son Güncelleme:

Çanakkale’den Biga’ya seyir halinde olan Ferruh Ö. idaresindeki 17 AAF 668 plakalı araç, Lapseki ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında Biga’dan gelen ve Hacıömerler köyüne döndüğü sırada kavşakta Murat Korkmaz yönetimindeki 17 SU 995 plakalı araca süratle çarptı.

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde kavgaCHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde kavgaSiyaset

ÇANAKKALE’DE FECİ KAZA

Yaklaşık 24 metre fren izi olan kavşaktaki kazada ortalık savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle 17 SU 995 plakalı araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü Murat Korkmaz ile Necati Albayrak olay yerinde hayatın kaybetti, Mert A., Fuat A., Fatih A. ile 17 AAF 688 plakalı araç sürücüsü ve Rabia Ö. yaralandı.

Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim : 2Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale’de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Resim : 3
Savcılığın olay yerindeki incelemesinin ardından Murat Korkmaz ve Necati Albayrak’ın cenazeleri, cenaze aracıyla Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

# çanakkale # trafik kazası # 2 ölü
Çok Okunanlar
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
200 yıl yaşıyor, hastalanmıyor
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
23 Eylül'e altın piyasası nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
Karadeniz ve Doğu Anadolu dikkat! 23 Eylül'de hava durumu...
"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler!
"Son Akşam Yemeği" filminde Atatürk'ü canlandıran Onur Tuna'dan ilk kareler! İşte o görüntüler!
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Öne Çıkanlar 🐮 Sağlık Kurumlarında Hayvanlara Müdahale Zoonik Riski Taşıyor! 🐮 Sağlık Kurumlarında Hayvanlara Müdahale Zoonik Riski Taşıyor! Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü? Kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü?