Çanakkale’de minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü Kireçtepe mevkiinde düzenlenen operasyonda 63 AGC 090 plakalı minibüs içinde 13’ü kadın, 16’sı erkek, 2’si erkek çocuk ve 3’ü kız çocuk olmak üzere Suriye uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör H.Ö. gözaltına alındı. Minibüs yed-i emin otoparkına çekildi.

ÇANAKKALE’DE MİNİBÜSTE 34 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Gözaltına alınan organizatör H.Ö’nün jandarmadaki işlemleri devam ederken, 34 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılarını Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.