Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda led ekran devrildi: Yaralılar var

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda led ekran devrildi: Yaralılar var
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İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

“Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.”

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# istanbul # Cemal Reşit Rey
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