Çiftçi İşçinin Maliyetini Karşılayamıyor! Osmaniye'de Hasat Sorunlarla Başladı

Çiftçinin bırakın kazanmasını çalıştırdığı mevsimlik işçinin bile ücretini ödeyemez oldu. Osmaniye'de turbun torbası 100 lira üreticiye maliyeti de 100 lira. Haliyle üretici zararda. Özellikle mazot ve gübre fiyatlarında indirim bekliyorlar.

Editör: Hüseyin Güler

Çiftçi çıkmazda, çalıştırdığı mevsimlik işçinin bile parasını ödeyemez oldu.

Osmaniye’de turp, ıspanak, yeşil soğan ve pırasa hasadı sorunlarla başladı. Çiftçi bu ürünlere destek alamamaktan yakınıyor.

Türkiye'de turp üretiminin yüzde 70'inden fazlası Osmaniye'de üretiliyor. Savrun Çayı boyunca çalışan üreticilerin soğuk suda yıkadığı turplar, daha sonra paketlenerek birçok ile gönderiliyor. Üretici, girdi maliyetlerinde indirim istiyor.

Turp tarlada 3 liradan alıcı buluyor. Market ve pazarda ise 13-15 lira bandında satılıyor.

Üreticiler, mazot fiyatlarına çare bulunmasını istiyor. Mevsimlik işçiler günlük 500 lira alıyor. Onlar ay sonunu getirirken üretici ise ekim aşamasında zorlanıyor.

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# osmaniye # çiftçi # Tarım # hasat
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