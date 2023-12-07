Meteoroloji'den 2 Bölgeye Fırtına Uyarısı! Cuma Günü Etkili Olacağı Açıklandı

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve fırtınalı hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Marmara Denizi ve Ege Denizi ile ilgili kritik uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtınanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Açıklamada, fırtınanın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklendiği, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bir diğer açıklamada ise Ege Denizi'nde fırtına beklendiği duyuruldu. Buna göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden; güney açıklarında ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın denizin kuzeyinde yarın gece saatlerinde, güneyinde ise cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.