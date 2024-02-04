Çorum'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu, Çorum'da deprem oldu. Deprem, 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.9 kilometre olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı, Çorum'da deprem oldu. Deprem, 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.9 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 3, 2024
KAYAAGZI-ISKILIP (CORUM) https://t.co/JKDHgG5e8Y
03.02.2024, 23:36:04 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.9 km#Kandilli