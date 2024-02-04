Çorum'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu, Çorum'da deprem oldu. Deprem, 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.9 kilometre olarak tespit edildi.

Çorum'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı, Çorum'da deprem oldu. Deprem, 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.9 kilometre olarak tespit edildi.

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