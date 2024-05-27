Çorum'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi duyurdu, Çorum'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Çorum'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak tespit edildi. Depremin derinliği ise 2,4 olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 27, 2024
ALPAGUT-DODURGA (CORUM) https://t.co/aBhvhNqWcI
27.05.2024, 16:30:11 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 2.4 km#Kandilli
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3,2, derinliğini ise 7 kilometre olarak duyurdu.
Türkiye'de meydana gelen son depremlere Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.