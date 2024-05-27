Çorum'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Çorum'da deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak tespit edildi. Depremin derinliği ise 2,4 olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3,2, derinliğini ise 7 kilometre olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen son depremlere Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.