Datça'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Datça-Kızılbük Domuz Çukuru mevkiinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu iddia edilen 4 şüpheli şahsı düzenlenen operasyon ile yakaladı.

DATÇA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA

Operasyonda; bot, motor ve çeşitli malzemeler de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.