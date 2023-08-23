Datça'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Datça'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Datça-Kızılbük Domuz Çukuru mevkiinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu iddia edilen 4 şüpheli şahsı düzenlenen operasyon ile yakaladı.

Datça'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama - Resim : 1

DATÇA'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA

Operasyonda; bot, motor ve çeşitli malzemeler de ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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