Tarihi eser kaçakçılarına suç üstü operasyon! 5 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, kepçe ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılarına suç üstü operasyon! 5 şüpheli yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi’nde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.K., S.I., M.B., S.E. ve M.K. isimli 5 şüpheli şahıs, 1 adet kepçe ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR!

Tarihi eser kaçakçılarına suç üstü operasyon! 5 şüpheli yakalandı - Resim : 1

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