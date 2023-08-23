Tarihi eser kaçakçılarına suç üstü operasyon! 5 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi’nde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen E.K., S.I., M.B., S.E. ve M.K. isimli 5 şüpheli şahıs, 1 adet kepçe ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR!