Adana'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Adana polisinin otoyolda kovalamaca sonrası durdurduğu araçta yaptığı aramada 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti.

31 KİLO 700 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!

Polis, takibe aldığı şüpheli bir hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda durdurdu. Araçta yapılan aramada, valizlerin içine konulmuş 31 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Hasan B. (43) ile yanındaki oğlu Suat B. (19) ve Kadir T. (22) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar, sorgularında susma haklarını kullandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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# Asayiş # uyuşturucu # operasyon # adana # Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
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