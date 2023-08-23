2 çocuk babası Erol Gökmen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesinde bir tarım arazisinin sulama bağlantısını sağlamaya çalışırken akıma kapılan elektrikçi Erol Gökmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası Erol Gökmen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Olay dün saat 18.00 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesinde meydana geldi. Gördes ilçesinde elektrikçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Erol Gökmen (41), sulama arazisindeki pompanın kablolarını birleştirirken akıma kapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI!

Arazi sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Erol Gökmen’in cenazesi yapılan ilk incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 çocuk babası Erol Gökmen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti - Resim : 1

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