Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Aralık'ta Nerede Deprem Kaydetti?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD her an olan depremleri kaydetmektedir. Özellikle dün Marmara Denizinde olan depremden sonra pek çok insan bugün deprem olup olmadığını merak etmektedir. İstanbul, Bursa gibi illerden hissedilen depremler hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün hangi illerde deprem kaydetti? 5 Aralık günü hangi illerde deprem yaşandı?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

05-12-2023 08:39:02 38.8469 26.7228 6.99 ML 1.5 Ege Denizi - [14.16 km] Dikili (İzmir) 611761

05-12-2023 08:16:06 37.4711 37.0183 8.64 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 611760

05-12-2023 07:48:05 36.0592 28.7067 7 ML 1.4 Akdeniz - [58.73 km] Seydikemer (Muğla) 611758

05-12-2023 07:37:35 40.3847 28.9594 7.05 ML 1.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.47 km] Mudanya (Bursa) 611759

05-12-2023 07:08:36 37.4228 37.1356 9.74 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 611753

05-12-2023 07:07:01 38.035 37.6844 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 611755

05-12-2023 07:06:09 38.1956 38.6303 7 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 611754

05-12-2023 07:00:43 37.185 29.0872 13.43 ML 1.1 Acıpayam (Denizli) 611757

05-12-2023 07:00:13 37.2067 29.1447 7 ML 1.0 Acıpayam (Denizli) 611756

05-12-2023 06:51:50 38.0686 38.2244 7 ML 1.2 Çat Barajı - [00.75 km] Çelikhan (Adıyaman) 611752

05-12-2023 06:21:15 40.4753 28.8272 10.32 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.01 km] Armutlu (Yalova) 611751

05-12-2023 06:04:48 38.2106 38.7644 6.98 ML 0.7 Pütürge (Malatya) 611750

05-12-2023 06:02:25 38.8831 26.12 7.35 ML 3.0 Ege Denizi - [35.42 km] Karaburun (İzmir) 611744

05-12-2023 05:56:16 40.4239 28.8469 8.84 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.69 km] Mudanya (Bursa) 611749

05-12-2023 05:21:15 40.4025 28.8392 8.21 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.25 km] Mudanya (Bursa) 611748

05-12-2023 05:18:32 40.4169 28.8658 7 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.90 km] Mudanya (Bursa) 611747

05-12-2023 05:15:54 38.2383 38.1236 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 611746

05-12-2023 05:06:36 38.3614 37.5717 7 ML 1.7 Darende (Malatya) 611745

05-12-2023 04:43:23 37.3275 28.4675 7 ML 0.9 Menteşe (Muğla) 611743

05-12-2023 04:36:57 38.4008 37.5756 7.04 ML 1.3 Darende (Malatya) 611742

05-12-2023 04:22:56 38.0203 37.5594 7 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş) 611740

05-12-2023 04:03:18 39.1247 29.0822 11.37 ML 1.1 Simav (Kütahya) 611741

05-12-2023 03:54:02 37.0183 36.4414 7.02 ML 1.7 Merkez (Osmaniye) 611739

05-12-2023 03:50:27 40.4056 28.8989 7.14 ML 1.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.31 km] Mudanya (Bursa) 611738

05-12-2023 03:38:37 40.4117 28.8522 6.99 ML 1.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.44 km] Mudanya (Bursa) 611735

05-12-2023 03:37:41 39.1142 44.0572 7.11 ML 0.9 Çaldıran (Van) 611737

05-12-2023 03:32:07 40.4417 28.8142 5.43 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.86 km] Mudanya (Bursa) 611736

05-12-2023 03:11:51 40.4261 28.8369 7.01 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.70 km] Mudanya (Bursa) 611734

05-12-2023 03:08:52 38.4039 37.5383 6.51 ML 1.3 Darende (Malatya) 611733

05-12-2023 03:01:49 37.6581 35.3931 7 ML 1.9 Aladağ (Adana) 611732

05-12-2023 02:53:10 39.1692 27.1672 6.98 ML 1.4 Bergama (İzmir) 611730

05-12-2023 02:30:07 38.205 38.6831 7 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 611731

05-12-2023 02:21:47 40.8392 27.6853 6.96 ML 1.9 Marmara Denizi - [18.20 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 611726

05-12-2023 02:19:50 40.6861 27.4725 12.19 ML 1.6 Marmara Denizi - [09.68 km] Marmara (Balıkesir) 611725

05-12-2023 02:12:02 36.6075 36.3931 7.02 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay) 611728

05-12-2023 02:04:42 38.1933 38.6869 6.57 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 611729

05-12-2023 02:04:23 38.5994 28.2794 37.9 ML 2.2 Salihli (Manisa) 611727

05-12-2023 02:03:28 35.1561 26.3583 6.28 ML 3.0 Akdeniz 611724

05-12-2023 01:56:49 38.7975 26.5917 15.58 ML 2.3 Ege Denizi - [18.18 km] Karaburun (İzmir) 611721

05-12-2023 01:52:30 40.4364 28.8589 6.95 ML 1.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.06 km] Mudanya (Bursa)

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.05 09:29:02 38.1037 36.5110 5.1 -.- 2.0 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.05 09:03:03 40.4593 28.7480 13.1 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 08:58:24 38.4253 37.4113 18.5 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.05 08:57:27 40.4765 28.8982 5.0 -.- 1.7 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2023.12.05 07:37:34 40.3868 28.9273 10.8 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 07:36:04 35.8332 31.1672 7.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.05 07:08:36 37.4115 37.1227 7.7 -.- 1.9 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.05 07:06:57 37.9203 37.4925 10.7 -.- 1.8 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.05 07:02:16 40.4435 28.9218 5.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 07:00:13 40.4687 28.8357 10.1 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 06:39:19 40.3582 28.8345 12.0 -.- 0.9 -.- CEPNI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 06:21:17 40.4125 28.8895 9.0 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 06:02:25 38.8925 26.1307 9.9 -.- 3.0 3.0 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.05 05:56:16 40.4747 28.8630 2.7 -.- 1.5 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2023.12.05 05:21:14 40.4088 28.8732 11.6 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 05:18:31 40.3667 28.8312 12.8 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 03:54:02 37.0137 36.3825 4.6 -.- 1.5 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel

2023.12.05 03:50:26 40.4613 28.8398 2.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 03:38:38 40.4058 28.8528 9.7 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 03:32:07 40.3908 28.8603 11.3 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 03:11:50 40.4383 28.7547 4.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 03:01:48 37.6803 35.4248 6.9 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.12.05 02:53:11 39.1237 27.1697 15.1 -.- 1.4 -.- BERGAMA (IZMIR) İlksel

2023.12.05 02:21:47 40.8443 27.7467 5.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2023.12.05 02:19:51 40.7068 27.5017 4.4 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 02:04:42 38.1810 38.5733 5.7 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.12.05 02:04:39 40.3833 28.8142 14.0 -.- 1.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 02:03:29 35.0145 26.4552 8.0 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.05 01:56:49 38.8042 26.6493 8.1 -.- 2.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.05 01:52:30 40.4265 28.8625 11.9 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 01:45:54 38.2412 37.6828 14.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.05 01:34:19 40.3858 28.8665 11.6 -.- 1.3 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 01:32:23 40.3983 28.8362 12.8 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 01:27:22 37.0197 28.3277 12.4 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2023.12.05 01:24:36 40.4115 28.8722 10.0 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 01:13:12 40.8113 34.6485 8.5 -.- 2.3 -.- KAYI-OGUZLAR (CORUM) İlksel

2023.12.05 01:06:30 40.8325 34.6638 7.8 -.- 3.4 3.3 DERINOZ-OGUZLAR (CORUM) İlksel

2023.12.05 00:39:53 40.1238 33.2655 9.0 -.- 1.5 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel

2023.12.05 00:36:17 36.3685 36.3427 11.2 -.- 1.4 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel

2023.12.05 00:24:27 38.8472 27.8073 9.4 -.- 1.3 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2023.12.05 00:11:32 37.9045 36.2335 5.5 -.- 1.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.05 00:09:43 40.4127 28.8590 10.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.05 00:07:35 40.3757 28.8835 12.4 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.05 00:07:07 38.4245 37.5047 8.6 -.- 1.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.05 00:00:08 40.4190 28.8078 16.4 -.- 1.6 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel