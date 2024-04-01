Denizli'de CHP binasında balkon çökmesinde 1 kişi öldü

Denizli'nin Tavas ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, CHP Tavas İlçe Başkanlığı binası oldu.

Seçim sonuçlarının kutlanması için binaya gelen bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.