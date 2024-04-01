Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,OVP güçlendirerek uygulamaya devam edeceklerini belirtti, "Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.

Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası açıklama!
Editör: Orhun Çoban
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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçlarının millet ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

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