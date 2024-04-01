Seçimin ardından gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları...
31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? sorusunun yanıtını arıyor. İç ve dış piyasayı etkileyen altın kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, döviz kurlarındaki ve ons değerindeki son anlık değişiklikler altın fiyatlarını etkiliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından vatandaşlar gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu? sorusu vatandaşların gündeminde birinci sırada yer alıyor. İşte 1 Nisan 2024 altın fiyatları...
1 NİSAN 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 2.326,47
- Gram altın satış: 2.327,74
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 4.021,00
- Çeyrek altın satış: 4.239,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 7.992,00
- Yarım altın satış: 8.254,00
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 16.131,00
- Tam altın satış: 16.607,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış: 16.396,00
- Cumhuriyet altını satış: 16.644,00
ATA ALTIN NE KADAR?
- Ata altın alış: 16.425,00
- Ata altın satış: 16.930,00
# Altın