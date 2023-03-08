Deprem nedeniyle yoğun talep var: İşte İstanbul'un en çok göç veren iki ilçesi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından megakent İstanbul’da beklenen deprem vatandaşları farklı kentlere göç etmeye yöneltti. Gayrimenkul uzmanları, Fatih ve Bağcılar ilçelerinden ileri seviye göç olduğunu söylüyor. Uzmanlar artan göç akınında EYT düzenlemesinin de etkili olduğunu ifade
Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’dan göç hız kazandı. Megakentten ayrılan vatadanşların ilk alternatifinin Trakya bölgesi olduğu ifade ediliyor. Bölge, tarihindeki en büyük emlak hareketliliğini yaşıyor.
Konuyla ilgili olarak Milliyet gazetesine konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Depremin oluşturduğu etki dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremzedelerin göçü gerekse kendi gayrimenkullerinin güvenlik riskini değerlendiren vatandaşlar bunu sorgulamaya gün geçtikçe devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.
"MAKUL FİYATLI İLLERE RAĞBET VAR"
İstanbul’dan göç eden vatandaşların, fiyatlar nedeniyle daha makul illere rağbet gösterdiğini söyleyen Özelmacıklı, göç dalgasında EYT düzenlemesinin de etkili olduğunu söyledi. “EYT düzenlemesi sonrasında emekli olması planlanan 2 milyonu aşkın vatandaşın önemli bir kısmının İstanbul’da mevcutta çalışan ve yaşayanların olduğunu söylemek mümkün. İstanbul’a yakın olan Kocaeli, Sakarya, Trakya bölgeleri değerlendiriliyor” diyen Özelmacıklı, şunları söyledi:
- Nispeten bu bölgeler çerçevesinde Trakya bölgesi deprem riski açısından daha avantajlı bir durumda olması nedeniyle ve deprem riski seviyesinin düşük olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor.
- Sahil bandı bölümündeki Tekirdağ’ın kuzeyi başta olmak üzere Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne gibi alanlar daha hareketli bir durumda diyebiliriz.
"FATİH VE BAĞCILAR'DAN GÖÇ VAR"
Fatih, Bağcılar gibi bölgelerden ileri seviye göçler var diyen Özelmacıklı şöyle devam etti:
- Bununla beraber bu noktada şehir merkezlerinde bitişik nizamlı, tarihi yarımadada da hareketlilik var. Kiralık konut arzı bu bölgelerde artıyor. Fatih, Bağcılar gibi bölgelerden ileri seviye göçler var.
- Zaten kiralık arzı birçok bölgede yeterli seviyede değildi. Birçok ilde kiralık arzı azalmıştı. Son 3 yılda istatistiklere baktığımızda yapı inşaat ruhsat sayısında düşüşler var. Bu açıdan kent içindeki değişimin yanı sıra diğer illerdeki göçlerden dolayı yeterli arz olduğunu söylemek mümkün değil.