Depremlerden sonra bir ilimizde daha görüldü
Konya'da sık sık görülen obruklar, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından birçok ilde de daha ortaya çıkmaya başladı. Onlardan biri de Sivas oldu. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde vatandaşlar, bir tarlada 15 metre çapında obruk oluştuğunu fark etti.
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Sivas Zara'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Canova köyünde yaşayan vatandaşlar, köydeki bir tarlada obruk oluştuğunu fark etti.
Çapı yaklaşık 15, derinliği ise10 metreyi bulan obruğun olduğu çöküntüde su birikintisi de ortaya çıktı.
Çökmeyi fark eden köy halkı, durumu köy muhtarı Yahya Şahin'e bildirdi.
Şahin'in yetkililere haber vermesi üzerine alanda inceleme başlatıldı.