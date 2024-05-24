Diyarbakır'da 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı açıldı

Turizm, sanayisi olmayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge ekonomisinin can damarlarından birini oluşturuyor. Sektörü geliştirmek için tanıtım çalışmaları yapılıyor. Diyarbakır'da organize edilen Turizm ve Gastronomi Fuarı yurtiçi ve yurtdışından temsilcileri buluşturdu..



Mezopotamya bölgesi Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki verimli toprakları nedeniyle tarih boyunca önemini ve canlılığını korumuş.. Bugün de turistik değerleriyle merak edilen yerlerin başında geliyor.



Turizm, bölge ekonomisi için önemli.. Bölgeyi tanıtmak için Diyarbakır'da organize edilen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarının ikincisi kapılarını açtı..



Fuarı Ulusal Kanal’a değerlendiren TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, etkinliğin bölge için önemine dikkat çekti..



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i de fuara konuk ülke olarak katıldı. KKTC Seyahat Acentaları As Başkanı Oğuz Akançay açtıkları stant hakkında bilgi verdi.



Gastronomi ürünlerinin sergilendiği fuar programında paneller, söyleşiler ve yemek yapma etkinlikleri de düzenleniyor. Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan etkinlik 26 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.