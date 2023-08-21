Edirne’de alev alan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü! Tamir ettirmek için gideceği sanayiye yetişmeden otomobili alev aldı

Olay, Şükrü Paşa Mahallesi Avrupa Ruhi Uğurlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alkan Akdum idaresindeki 22 AH 914 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmındaki benzin kaçağından dolayı alev almaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EDİRNE’DE OTOMOBİL ALEV ALDI!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilin motor kısmındaki yangın söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken, trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Otomobil sürücüsü Alkan Akdum, motor kısmında benzin kaçağı olduğunu ve tamir etmek için gideceği sanayiye yetişmeden otomobilin alev aldığını söyledi.