Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! Önce kaldırıma çarptı sonra yan yattı

Edirne’de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından da park halindeki otomobile çarpıp yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti! Önce kaldırıma çarptı sonra yan yattı
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Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi’nde, H.Ö.C. yönetimindeki 22 ACL 758 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpmanın şiddetiyle yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

2,51 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ!

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 2,51 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil, olay yerinden çekici yardımıyla alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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