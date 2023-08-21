Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde sabah saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü genç, yoldan çıkarak üzüm bağına girdi. Kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde sabah saatlerinde 45 AHL 337 plakalı motosikletiyle Çanakçı-Bağlıca istikametine ilerleyen Hasan Hüseyin Kuru (22)'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti! - Resim : 1

ÜZÜM BAĞINA DÜŞTÜ!

Yoldan çıkan sürücü üzüm bağına düştü. Kazada ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kuru 112 ambulansıyla kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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# kaza # motosiklet kazası # üzüm bağı # Manisa
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