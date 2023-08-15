Burak Can Taşan kimdir? Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti!

Motosikletiyle yolculuk yaparken, çektiği videolar ile sosyal medya fenomeni olan Burak Can Taşan, Adana Sarıçam İlçesinde karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan'ın karıştığı trafik kazası Adana'nın Sarıçam ilçesinde Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi’nde dün saat 16.00 saatinde köpeğe çarpması sonucu, motosikletin devrilmesiyle gerçekleşti.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURAK CAN TAŞAN KİMDİR?

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, motosiklet ile seyir halinde çektiği videolar ile sosyal medyada büyük ilgi görmüş, 83 bin takipçiye ulaşmıştı.

Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan, bir yandan da sevgilisine evlilik teklifi ettiği yakın zamanda bunun içinde düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan'ın kız arkadaşının evlilik teklifinden sonraki paylaşımında şu ifadeleri paylaşmıştı: