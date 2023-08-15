Gündem 15 Ağustos 2023! Siyasette bugün neler olacak?

15 Ağustos 2023 gündem! Bugün Türkiye Cumhuriyetinde planlanmış, önemli olaylar. Siyasetten spora önemli olaylar haberimizde. Bugünün siyasi başlıkları...

Gündem 15 Ağustos 2023! Siyasette bugün neler olacak?
Gündem 15 Ağustos 2023
Editör: Süleyman Daban
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15 Ağustos 2023 tarihinden, ülkemizde planlanmış önemli olaylar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek ziyarete katılırken, sporda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Slovenya'nın Olimpija takımını konuk edecek.

15 Ağustos Resmi Gazete kararları15 Ağustos Resmi Gazete kararlarıResmi Gazete

aile ve sosyal hizmetler bakanı

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Çalıştayı" ile İstanbul Sanayi Odasının Konteyner Kenti'nde deprem bölgelerindeki çocuklar ve gençlere yönelik başlatılan "Kalp Kalbe Programı"na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, hazirana ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri ile temmuza ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Konut Satış İstatistikleri'ni açıklayacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Erol Özvar

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, SESRIC ile düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun rövanşında Slovenya'nın Olimpija takımını konuk edecek.

2- A Milli Erkek Basketbol Takım, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Kapadokya'da 500'den fazla kaçak yapı yıkıldı! Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy açıkladıKapadokya'da 500'den fazla kaçak yapı yıkıldı! Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy açıkladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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