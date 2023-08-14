Kapadokya'da 500'den fazla kaçak yapı yıkıldı! Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy açıkladı

Kapadokya Alan Başkanlığını hayata geçtiğinden bu yana Kapadokya'da 500'ün üzerinde tarihi dokuya zarar veren yapı yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Nevşehir'in tarihi ve kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Bu değerlerin keşfedilip sahiplenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

- Bu sadece bizlerin sahip olduğu bir zenginlik de değildir. İnsanlık adına korumamız gereken bir görev. Bu yüzden de bizim sorumluluğumuzu kat kat arttırıyor. Bu bağlamda biliyorsunuz koruma amaçlı sistemi oluşturabilmek için burada Kapadokya Alan Başkanlığını hayata geçirdik. Kapadokya Alan Başkanlığıyla bölgenin korunmasıyla ilgili en üst ölçekli planlar ve diğer yapısal sorularla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta da üst ölçekle ilgili çalışmalar tamamlandı, bunu da askıya çıkıyoruz. Şimdi ne yapıldı diyorsanız, Kapadokya Alan Başkanlığı hayata geçtiği andan itibaren 500'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı. Özellikle kültürel ve tarihi dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapıyı Alan Başkanlığı döneminde yıktık.

Altyapı sorunları, yatırımlar ve kamusal ihtiyaca çözüm getirmek üzere 3 bin 700'den fazla konunun karara bağlandığını anlatan Bakan Ersoy, gelecek hafta, yıkılma tehlikesi altındaki 4 peribacası, Zelve Örenyeri çevre düzenleme projesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi ve Güvercinlik Vadisi'ne yönelik çalışmalarda ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını aktardı.