Edirne'de Çiftçi Yağmur Bekliyor

Kuraklığın devam ettiği Edirne'de tarlalar sürüldü, ardından ekim başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticinin bu yıl da geçen seneki gibi kuru toprağa ekim yaptığını söyledi.

Toprağın 1-1,5 metre kazıldığında bile kuru olduğu gözleniyor. Bundan sonraki yağışlar mahsulün yetişmesi için çok önemli.

Merkeze bağlı Musabeyli köyünden çiftçi Kenan Golloz da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur tahminlerini duyduktan sonra tarlalarını ekmeye karar verdi.

Çiftçi Golloz, geçen yıl dekardan 500-600 kilo buğday aldıklarını dile getirdi.