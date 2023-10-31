Kağıt 5 Liralar Kaldırıldı Mı? 100. Yıl İçin Bastırılan Madeni 5 Liralar Geçerli Mi?

29 Ekim 2023 yılında Türkiye'nin 100. yıl Cumhuriyeti kutlamalarına hatıra olarak bastırılan madeni 5 lira merak konusu oldu. Kağıt 5 lira hakkında merak edilenleri ise sizler için araştırdık. Peki kağıt 5 lira kalkacak mı? Madeni 5 lira her yerde geçerli olacak mı? İşte o soruların yanıtı...

Kağıt 5 Liralar Kaldırıldı Mı?

Kağıt 5 lira kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda Hazine Bakanlığından kesin bir açıklama gelmedi. Ancak Cumhuriyet'in 100. yılı hatırasına bastırılan madeni 5 lira şimdiden ise tedavüle girdi. Bu olay ise Resmi Gazetede yayınlandı. 5 liralar 100 milyon adet olarak piyasaya sürüldü. Öte yandan toplam hacmi de 500 milyon lira yer alacak.

100. Yıl İçin Bastırılan Madeni 5 Liralar Geçerli Mi?

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra madeni 5 lira artık her yerde geçerli olacak. 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 lira tedavüle resmi olarak girdi. 5 Lira bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretildi.

Çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm, ağırlığı da 8,25 gram olarak yapıldı. Kenar kısımları tırtıllı olan 5 lira dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken, ortada Türkiye yüzyılı logosu konumlandırıldı. Bunun solunda “5” rakamı, altta “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında “2023” yer aldı. Arka yüzünde ise Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet’in yüzüncü yılı logosu, çevrede: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı yer aldı.