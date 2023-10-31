31 Ekim 2023 Salı TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almaya devam ediyor. İzleyicilerin ise akıllarında 'bugün televizyonda ne var?' soruları dönüyor. Bu akşam TV yayın akışında ve televizyonda ne var? İşte 31 Ekim 2023 Salı günü sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler...
Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 31 Ekim 2023 Salı günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...
TV8
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye All Star
TRT1
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 İncir Ağacı
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:10 Diriliş "Ertuğrul"
18:00 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
00:15 Yerli Belgesel
01:35 Seksenler
03:45 Diriliş "Ertuğrul"
05:55 Kapanış
STAR TV
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hükümet Kadın
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aile
KANAL D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
FOX TV
07:45 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yabani