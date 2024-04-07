Edirne'de uyuşturucu operasyonu! 58 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda ekipler tarafından arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpek Carlos'un yardımıyla yapılan aramada tırların çekici bölümünde 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.