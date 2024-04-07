Ümraniye'de yolcu otobüsleri yandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Ümraniye'de, TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.

Otoyoldaki bir şerit, emniyet ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ümraniye'nin bir başka noktasında, Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.