Ümraniye'de yolcu otobüsleri yandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürülürken iki otobüste de hasar oluştu.

Ümraniye'de yolcu otobüsleri yandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Ümraniye'de, TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki 28 NB 801 plakalı özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi.

Otoyoldaki bir şerit, emniyet ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ümraniye'de yolcu otobüsleri yandı - Resim : 1

Ümraniye'nin bir başka noktasında, Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.

424 organize suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı424 organize suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ümraniye # istanbul # yangın # yolcu otobüsü
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Sultangazi'ye çok sayıda ekip sevk edildi!
Sultangazi'ye çok sayıda ekip sevk edildi!
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Düzce'de zincirleme kaza!
Düzce'de zincirleme kaza!
Öne Çıkanlar Erdoğan seçimin ardından harekete geçiyor! | Ulusal Haber Erdoğan seçimin ardından harekete geçiyor! | Ulusal Haber Akşener: "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladık" Akşener: "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladık"