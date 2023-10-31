Erzincan'da FETÖ Operasyonu! 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Erzincan'da önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonla ilgili Erzincan Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada, polis ekipleri tarafında, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonu kapsamında, örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.