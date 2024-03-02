Erzurum lezzetleri Ankara'da

Erzurum'un damakçatlatan lezzetleri ve yöresel ürünleri Ankaralılarla buluştu. Ziyaretçiler cağ kebabını, aşotu çorbasını ve birbirinden güzel lezzetleri ustalarının ellerinden tattı.

Editör: Uğur Çam

Cağ kebabı, aşotu çorbası, şalgam dolması, lalanga ve daha nice lezzetler. Erzurum il tanıtım günleri Ankara Sıhhiye Yenişehir pazar yerinde başladı. Etkinlikte Erzurum'un birbirinden güzel lezzetleri sergilendi. Lor dolması, hasuta, kadayıf dolması, ispir fasulyesi vatandaşlardan beğeni topladı.

Dünya şampiyonu Erzurum bar ekibi Ankaralılara unutulmaz bir gösteri sundu. Kadayıf dolması ve cağ kebabı yeme yarışması ise misafirlere eğlenceli anlar yaşattı. Ankaralı vatandaşlara kendi memleketlerinde Erzurum kültürünü deneyimleme ve lezzetlerini tatma fırsatı bulacağı Erzurum Yemek Şenliği 5 marta kadar devam edecek. Etkinlik 5 Marta kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara'da hamsi ve mıhlama günleriAnkara'da hamsi ve mıhlama günleriYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ankara # erzurum # yemek
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