Ankara'da hamsi ve mıhlama günleri

Ankara hamsi ve mıhlama günleri Keçiören Kalaba kent meydanında başladı. Rizeliler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte 1 ton hamsi dağıtıldı. Uzun kuyruklar oluştu. Rizeliler Tulum eşliğinde horon tepti. Mıhlama ustaları hünerlerini sergiledi.

Aynı malzemeleri kullanarak en çok mıhlaması uzanan usta şov yaptı. Birinci seçilen mıhlama ustasına hediye verildi. Etkinlik 3 Mart'a kadar sürecek.