Antalya'da Karadeniz rüzgarı esiyor

Turizmin başkenti Antalya’da Karadeniz rüzgarı esiyor. Karadeniz’in güzide şehri Trabzon, kültürü ve yöresel lezzetleri ile adeta Antalya’ya çıkarma yaptı. Trabzon festivalinde, lezzetler damakları çatlattı.

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Antalya Karaalioğlu Parkı’nda Trabzon Festivali kapıları ziyaretçilere açıldı…

Hamsi pişirildi, tereyağlı kuymaklar yapıldı, birbirinden lezzetli lahana sarmaları iştahları kabarttı…

Trabzon festivalinde ziyaretçiler arasında hamsi yeme yarışması düzenlendi… Trabzon’un ödüllü Sürmene bıçakları ve Trabzon hediyelikleri de tezgahlardaki yerini aldı…

Muratpaşa Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Pınar, herkesi davet etti.

Trabzon Festivali 11 Şubat Pazar akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Antalya # antalya # karadeniz # Antalya Belediyesi
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