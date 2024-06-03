Erzurum'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu. Erzurum'da deprem oldu. Depremin merkezi Oltu olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak tespit edildi. Deprem 5 kilometre derinde meydana geldi.

Erzurum'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Erzurum'da deprem gerçekleşti. Gerçekleşen Depremin merkezi Oltu olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü  ise3,4 olarak tespit edildi. Deprem 5 kilometre derinde meydana geldi.

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# deprem # erzurum
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