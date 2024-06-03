Erzurum'da deprem oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu. Erzurum'da deprem oldu. Depremin merkezi Oltu olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak tespit edildi. Deprem 5 kilometre derinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara duyurdu. Erzurum'da deprem gerçekleşti. Gerçekleşen Depremin merkezi Oltu olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise3,4 olarak tespit edildi. Deprem 5 kilometre derinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 3, 2024
TUTLU-OLTU (ERZURUM) https://t.co/y1XmhzW9Ek
03.06.2024, 17:02:50 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli