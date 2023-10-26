Erzurum'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Erzurum'da korkunç bir kaza meydana geldi. Personel servisi, özel halk otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi hafif yaralandı.

Erzurum'da Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var
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Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Üniversite Mahallesi İpek Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen özel bir yaşlı ve engelli merkezi personel servisi, kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsünün önündeki bir otomobile vurması sonrası arka arkaya bulunan 3 otomobilin de karıştığı kazada, 23 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapatılan yol, trafik ekiplerinin incelemeleri ve araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personel sevisinin, ışıklarda bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonrası kazanın yaşandığı ve daha sonra çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kayıtlara, sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ederek yaralılara müdahale ettiği anlar da yansıdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# erzurum # zincirleme kaza # trafik kazası
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